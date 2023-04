Qu'est-ce que le "Giec des Pays de la Loire" accusé de s'approprier le nom des experts de l'ONU ?

Mais au-delà de cette prise de position présentée dans un rapport intitulé "Des propositions pour passer à l'action", le nom de ce comité en a interrogé plus d'un sur les réseaux sociaux. Le "Giec des Pays de la Loire" semble effectivement évoquer, par son nom, l'organe scientifique de l'ONU, ou Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (The Intergovernmental Panel on Climate Change ou IPCC en anglais). Le comité régional n'a néanmoins aucun lien avec cet organisme, composé de 195 États et chargé d'évaluer la réalité, les causes et les conséquences du changement climatique en cours dans des rapports. Le Giec des Nations unies ne formule d'ailleurs pas de recommandations et ne mène pas de travail de recherche, mais des centaines d'experts et chercheurs synthétisent la littérature scientifique existante afin d'exposer les options possibles aux décideurs politiques concernant le changement climatique et ses effets.

Le "Giec des Pays de la Loire" est donc loin d'être une "déclinaison régionale des experts climatiques de l'ONU", comme a pu rappeler l'un des membres de l'organe de l'ONU, le chercheur François Gemenne sur Twitter. "Je pense très important de rappeler ici que le GIEC est un organisme intergouvernemental qui ne compte pas d’antennes locales, ne publie pas de rapports locaux et ne formule pas de recommandations politiques", a-t-il souligné sur le réseau social.