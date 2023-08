Qui se cache derrière l'association des "climato-réalistes" ?

L’un des comptes les plus prolifiques en la matière est sans nul doute l’association des climato-réalistes, qui a pour ambition "de promouvoir un débat ouvert et libre sur l'évolution du climat et les questions sociétales qui s'y rapportent". Mais sous couvert de réalisme, elle promeut des idées à l’encontre du consensus scientifique sur le climat. L'équipe des Vérificateurs a déjà eu l'occasion de se pencher sur ses contre-vérités, comme celle sur la fonte du Groenland. Si l'association ne nie pas l’existence du changement climatique, elle remet en cause la responsabilité humaine dans celui-ci et vend une idée principale : la planète ne se meurt pas, car l’adaptation est la clé.

Cette association déclarée, qui dispose d’un site internet et d’une présence sur Twitter et YouTube, compterait "quelques centaines d’adhérents", d’après son président et fondateur, Benoît Rittaud, à TF1info. Elle serait entièrement financée par eux, toujours selon ses dires. Sur le site, on retrouve des articles signés par des noms complets ou des initiales. Ils portent aussi bien sur "les feux de forêts du Canada : un mensonge de plus" que sur "les silences significatifs du récent rapport du GIEC".