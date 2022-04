Changement climatique : ces régions du monde déjà inhospitalières

Pour autant, des régions beaucoup plus proches de nous pourraient aussi être concernées par des situations difficilement tolérables par le corps humain. La région de la Méditerranée est l'une de celles où le changement climatique aura un impact radical, selon le rapport du Giec de 2021. Or, la ville de Marseille, voire tout le sud de la France, du fait de cette proximité avec le bassin méditerranéen, concentre des forts taux d'humidité. En cas de canicule, la "température de thermomètre mouillé" pourrait augmenter et dépasser le seuil tolérable par les plus de 1,6 million d'habitants de cette grande métropole française.