Pourquoi le jour du dépassement ne recule pas vraiment cette année

En France, le jour du dépassement est déjà tombé en 2023, le 5 mai dernier. "Un très mauvais signal", estime WWF, puisque "si toute l’humanité consommait comme les Français, nous aurions besoin de 2,9 planètes". Dans un scénario de "planification écologique", la France pourrait ainsi gagner 25 jours (30 mai) d'ici à 2027. Cela impliquerait une planification et un financement de la transition dans tous les secteurs, avec des objectifs et des mesures "plus ambitieux qu'actuellement".