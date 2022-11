Le changement climatique pourrait devenir plus meurtrier que le cancer

Le rapport onusien cite l'exemple de Dhaka, capitale du Bangladesh. Selon un scénario dans lequel les émissions de gaz à effet de serre restent très élevées d'ici à 2100, les décès liés au changement climatique pourraient être deux fois plus élevés que le taux de mortalité actuel du pays, tous cancers confondus. Les chiffres pourraient également être dix fois plus hauts que ceux du nombre de morts dans des accidents de la route. En cause : l'élévation des températures et un climat plus chaud, qui "mettent les systèmes cardiovasculaire et respiratoire à rude épreuve", comme le souligne le rapport du programme onusien. Dans d'autres villes, comme à Faisalabad, au Pakistan, la chaleur pourrait devenir plus mortelle que les accidents vasculaires cérébraux, soit la troisième cause de décès actuellement dans le pays.