Sécheresse : les précipitations des prochaines semaines seront cruciales pour l'Europe

En raison de ce constat inquiétant, "les précipitations des prochaines semaines seront cruciales pour déterminer l'évolution de la sécheresse actuelle et de ses impacts." Et le CCR de prévenir : "L'Europe et la région méditerranéenne pourraient connaître un été extrême cette année, similaire à 2022. Le rapport recommande une surveillance étroite et une utilisation appropriée de l'eau ainsi que la mise en œuvre de stratégies d'adaptation sectorielles ciblées et d'une coopération renforcée, car ces modèles climatiques et météorologiques devraient être plus fréquents à l’avenir."