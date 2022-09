Sécheresse : malgré le retour de la pluie, c'est loin d'être fini

L'Europe est touchée par une importante sécheresse depuis plusieurs mois. Entre le déficit de précipitations enregistré sur le Vieux continent depuis le début de l'année et les vagues de chaleur qui se sont succédé au printemps et en été, les sols manquent d'eau et de nombreux fleuves, rivières et lacs ont vu leur niveau baisser de façon drastique. Une situation qui devrait se poursuivre au moins jusqu'au mois de novembre malgré l'arrivée des précipitations.

Selon le dernier rapport sur la sécheresse en Europe, publié par la Commission européenne et Copernicus, la situation s'est de nouveau dégradée au mois d'août. Parmi les régions les plus touchées : le sud de la France, le centre et le sud du Portugal, l'Espagne, le centre de l'Italie, la Suisse, le sud de l'Allemagne, mais également de larges régions à l'ouest des Balkans. Dans l'Hexagone, 93 départements sont toujours concernés par des restrictions, dont deux sont en alerte, 12 en alerte renforcée et 79 en situation de crise. Seuls Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine sont en vigilance.