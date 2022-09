Pourquoi les arbres sont en danger dans les grandes villes françaises

D'ici à 2050, 71% des espèces d’arbres pourraient être menacées de disparition à Paris, Bordeaux, Montpellier, Grenoble et Lyon. C'est le constat inquiétant dressé par la première étude menée sur les forêts urbaines et publiée dans la revue Nature Climate Change. Alors que les arbres jouent un rôle primordial dans les villes, une équipe de recherche internationale a étudié l'évolution de plusieurs espèces plantées dans les grands centres urbains dans un contexte d'augmentation des températures et de diminution des précipitations.

Selon le rapport publié le 19 septembre, entre 56 et 65% des espèces sont d'ores et déjà en situation de risque à travers le monde, soit parce que les températures de certaines villes excédent déjà la limite tolérable par l’espèce ou bien parce que le niveau des précipitations actuel de certaines villes est déjà en deçà de la limite tolérable par l’espèce. Un chiffre qui pourrait monter entre 68 et 76% d'ici à 2050.