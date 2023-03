VIDÉO - Climat : quand des enfants aident les agriculteurs à planter des arbres

Dans sa vigne il y a cinq ans, Lionel a arrêté les engrais chimiques. Depuis, pour ramener de la vie et de l'eau dans sa terre, il plante des arbres. Des arbres pour changer le climat, c'est l'un des objectifs des accords de Paris, qui prévoit de dresser 25.000 kilomètres de haies, chaque année d'ici 2050.

Marie-France Barrier a fondé l'association "Des Enfants et des Arbres" pour aider notamment les agriculteurs à prendre ce virage. "L'arbre est le premier partenaire de l'agriculteur pour prendre soin de son premier outil qui est le sol. On essaie de convaincre personne. On est surtout là pour accompagner ceux qui ont envie et qui ont cet appel", déclare-t-elle. Presque 200 autres agriculteurs se sont engagés sur cette voie. L'association finance la plantation et la venue des enfants.