Six "limites planétaires" dépassées par l'humanité : de quoi parle-t-on ?

Le concept a été défini par une équipe internationale de 26 chercheurs en 2009 dans deux revues scientifiques : Nature et Ecology and Society. Il fixe des seuils à l'échelle mondiale que l'humanité ne doit pas dépasser pour continuer à vivre dans des conditions décentes. Il reprend également l'idée que, depuis plus de 10.000 ans, soit la période qui correspond au régime de l'Holocène, la Terre est restée dans un état stable. Mais avec le franchissement des certaines limites, l'écosystème planétaire pourrait être fortement perturbé.

En 2015, quatre ont ainsi été franchies : le changement climatique, l'érosion de la biodiversité, les perturbations globales du cycle de l'azote et du phosphore et les changements d'utilisation des sols. Depuis le début de l'année, deux sont venues s'ajouter à cette liste : l'introduction de nouvelles substances - comme la présence de plus en plus répandue de plastiques sur Terre - et l'utilisation de l'eau douce. Il reste trois limites qui n'ont pas encore été franchies : l'acidification des océans, la dégradation de la couche d'ozone et l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère. À ce stade, seule la couche d'ozone semble être à peu près préservée, alors que l'acidification des océans empire un peu plus chaque année.