Des chiffres record et une bonne nouvelle : six graphiques qui illustrent 2023, année climatique hors normes

Le service Copernicus pour le changement climatique et l'Organisation météorologique mondiale ont publié, lundi, leur rapport sur l'état du climat en Europe en 2023. Avec un constat : l'année passée, le Vieux continent a connu des inondations généralisées et de graves vagues de chaleurs. TF1info a sélectionné six graphiques pour montrer l'ampleur et l'impact de la hausse des températures dans les pays européens.

Vagues de chaleur, inondations, sécheresse, incendies... L'an passé, le changement climatique a frappé de plein fouet l'Europe. Les alertes se sont multipliées et de nombreux records sont tombés. Des données mises en lumières dans le rapport sur l'état du climat en Europe en 2023, publié lundi 22 avril, par le Service Copernicus pour le changement climatique (C3S), en collaboration avec l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Bilan, l'an passé, "l'Europe a connu le plus grand incendie de forêt jamais enregistré, l'une des années les plus humides, de graves vagues de chaleur marine et des inondations dévastatrices généralisées", pointe Carlo Bunotempo, directeur du CS3, dans un communiqué. Seule bonne nouvelle : le Vieux continent n'a jamais produit autant d'énergie issue du renouvelable. Tour d'horizon de ce qu'il faut retenir de ce premier rapport d'ampleur sur le climat en Europe.

2,6°C plus chaud

L'année 2023 a été la plus deuxième chaude jamais mesurée en Europe, à égalité avec 2020, et a été 2,6°C plus chaude par rapport à la moyenne de l'ère pré-industrielle. Onze des douze mois ont été au-dessus des moyennes, avec le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré.

Classement des températures moyennes annuelles de l'air en surface en 2023 - KNMI/C3S/ECMWF

Les trois années les plus chaudes jamais enregistrées en Europe se sont également toutes produites depuis 2020, et les dix années les plus chaudes depuis 2007.

Nombre record de jours de "stress thermique extrême"

La hausse des températures a été telle que 2023 a connu un nombre record de jours de "stress thermique extrême" à travers le Vieux continent. Un phénomène dangereux pour la santé humaine, puisque le stress thermique est une mesure de la réaction de notre corps à l'impact des températures élevées combinées à d'autres facteurs tels que l'humidité et la vitesse du vent. Elle est notamment mesurée via la "température ressentie", qui doit être égale ou supérieure à 46°C.

Nombre de jours ayant connu un "stress thermique très fort" (UTCI entre 38 et 46°C) au cours des mois de juin, juillet, août et septembre 2023 - C3S/ECMWF

Le rapport sur l'état du climat pointe qu'au cours des 20 dernières années, la mortalité liée à la chaleur a augmenté d'environ 30% et que les décès liés à la chaleur ont augmenté dans 94% des régions européennes surveillées. Une tendance préoccupante, alors que le Vieux continent connaît un nombre croissant de jours avec au moins un "stress thermique fort". Au cœur de la vague de chaleur de juillet 2023, "41% de l'Europe du Sud a été touchée par au moins un 'stress thermique important' susceptible d'avoir des répercussions sur la santé", pointent C3S et l'OMM.

Des vagues de chaleur marine "plus qu'extrême"

Sur l'ensemble de l'année, la température moyenne de la surface de l'océan en Europe a été la plus élevée jamais enregistrée, pointent C3S et l'OMM. Exemple flagrant de cette surchauffe : en juin, l'océan Atlantique à l'ouest de l'Irlande et autour du Royaume-Uni a vécu une vague de chaleur marine "extrême". Dans certaines régions, le phénomène est même qualifié de "plus qu'extrême" avec des températures de surface de la mer supérieures de 5°C à la moyenne enregistrée entre 1980 et 2023.

Classement des températures moyennes annuelles de la surface de la mer en 2023, par rapport à la période de 44 ans allant de 1980 à 2023. - ESACCI/EOCIS/UKMCAS et C3S/ECMWF

La mer Méditerranée a également été fortement impactée, notamment en juillet et en août, avec des vagues de chaleur marine et des températures de surface atteignant 5,5°C au-dessus de la moyenne dans certaines zones.

Alpes : les glaciers perdent 10% de leur volume

Symboles du changement climatique en montagne, les glaciers ont connu un important recul l'an passé. Selon les données de C3S et de l'OMM, une grande partie de l'Europe a connu moins de jours de neige que la moyenne, "en particulier en Europe centrale et dans les Alpes en hiver et au printemps".

La perte de masse des glaciers en Europe sur l'année 2023 - WGMS/C3S/ECMWF

Les Alpes ont ainsi connu une "perte de glace exceptionnelle", liée au manque de neige et à une importante fonte estivale importante due aux fortes chaleurs. Dans cette zone, les glaciers ont perdu environ 10% de leur volume résiduel au cours des années 2022 et 2023.

Un incendie record

Dernier exemple des effets du changement climatique en Europe, les incendies qui ont frappé le Vieux continent l'an passé. Si ces phénomènes sont influencés par de nombreux facteurs, comme la végétation, l'humidité ou le vent, ils sont également amplifiés par le réchauffement des températures, qui entraîne une saison des feux plus longue avec un risque plus important de "méga-feux". "Pendant la majeure partie de l'année 2023, le danger d'incendie pour l'ensemble de l'Europe a été supérieur à la moyenne", pointe le rapport de C3S et de l'OMM.

Zones brûlées dans les pays de l'Union européenne en 2023 - EFFIS/CEMS

Les plus grands incendies ont été enregistrés au Portugal, en Espagne, en Italie, et surtout en Grèce, qui a connu le plus grand feu de forêt jamais enregistré dans l'Union européenne, avec environ 96.000 hectares brûlés. Au total, la saison des incendies de forêt a vu la quatrième plus grande surface brûlée jamais enregistrée dans l'UE, avec un total d'environ 500.000 hectares.

Seule bonne nouvelle du rapport publié ce lundi : une proportion record de la production réelle d'électricité sur le Vieux continent a été enregistrée en provenance de sources renouvelable, soit 43% contre 36% en 2022. Et pour la deuxième année consécutive, la production d'électricité à partir de l'éolien, du solaire ou de l'hydraulique, a dépassé la production à partir de combustibles fossiles polluants.

Pourcentage de l'énergie produite grâce aux renouvelables en Europe - C3S/ECMWF

Un (petit) motif d'espoir face aux chiffres publiés par Copernicus et l'OMM, alors que l'Europe est l'une des régions du monde les plus touchées par le changement climatique. Il s'agit du continent qui se réchauffe le plus rapidement, avec des températures qui augmentent environ deux fois plus vite que la moyenne mondiale.