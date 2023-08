Changement climatique : trois chiffres qui alertent sur un mois de juillet historiquement chaud

Par rapport au précédent record de chaleur sur la même période, qui date de 2019, la température de juillet 2023 a connu une hausse de 0,33°C. Surtout, note l'agence, si on compare à la moyenne de la période pré-industrielle entre 1850 et 1900, la température mondiale de l'air a augmenté de 1,5°C. "L'Asie, l'Afrique et l'Amérique du Sud ont toutes connu le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré", mentionne l'OMM. Fin juillet, Chris Hewitt, l'un des responsables de l'Organisation, expliquait que ces chiffres illustraient de manière plus générale "le réchauffement net et spectaculaire d'une décennie à l'autre" de la planète.