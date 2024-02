Trois milliards de personnes supplémentaires pourraient faire face à des pénuries d'eau en 2050

Dans une étude publiée mardi dans la revue Nature Communications, des scientifiques ont revu à la hausse le nombre de personnes qui pourraient être concernées par des pénuries d'eau d'ici à 2050. Jusqu'à trois milliards d'individus supplémentaires pourraient ainsi être confrontés à ce problème, notamment en raison de la pollution des sols.

L'ampleur des pénuries d'eau pour les années à venir pourrait être encore plus important qu'initialement escompté. Dans une étude publiée mardi dans les colonnes de la revue Nature Communications, des scientifiques basés aux Pays-Bas et en Allemagne ont estimé que ce problème est d'ores et déjà bien plus préoccupant que ce qui était estimé jusqu'alors et qu'il pourrait encore s'aggraver dans les années à venir. Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les bassins et sous-bassins (zones dans lesquelles toutes les eaux de ruissellement convergent, à travers un réseau de rivières) pour mesurer non seulement la quantité d'eau - comme c'est généralement le cas - mais aussi sa qualité. Et leurs modalisations font froid dans le dos.

Ainsi, selon cette étude, 2517 sous-bassins d'eau dans le monde étaient confrontés à une pénurie grave en 2010, contre seulement 984 selon les évaluations classiques qui se fondent sur la seule quantité. Soit une estimation qui varie du simple au presque triple. Ce chiffre pourrait grimper à 3061, dans le scénario le plus pessimiste, en 2050. "Le nombre de sous-bassins confrontés à une pénurie grave double en 2010 et peut même tripler en 2050 selon notre évaluation des pénuries d'eau propre, par rapport à des évaluations qui considèrent l'accès à l'eau uniquement selon une perspective quantitative", écrivent les auteurs.

L'utilisation massive d'azote au cœur du problème

Conséquence directe, jusqu'à trois milliards de personnes supplémentaires risquent d'être confrontées à des pénuries d'eau à moyen terme sur la planète, notamment en Afrique. La raison principale est à rechercher du côté de la pollution des sols liée à l'utilisation d'azote dans les engrais. Cet élément, largement utilisée par l'agriculture, contribue à la prolifération des algues vertes et menace la vie marine, compromettant de facto la qualité de l'eau. "Nous montrons que la pénurie d'eau va croître à l'avenir et pas seulement en raison du changement climatique et de l'augmentation des prélèvements. Nous montrons aussi que la production agricole en hausse constante, ainsi que les eaux usées non traitées, conduisent également à une pénurie d'eau propre", confirme à l'AFP Benjamin Bodirsky, de l'université de Potsdam, l'un des co-auteurs.

Les pénuries d'eau en 2010 et en 2050, selon trois scénarios. - Nature communications/A triple increase in global river basins with water scarcity due to future pollution

À noter que l'urbanisation massive, parfois excessive, a aussi conduit à la diffusion d'agents pathogènes, de plastiques et d'autres produits chimiques dans les sols, et donc dans certains réservoirs d'eau.

Pour tenter d'inverser la tendance, les scientifiques préconisent une réduction drastique de l'utilisation des engrais à base d'azote tout en s'assurant, dans le même temps, de la pérennité de l'approvisionnement alimentaire en favorisant certaines variétés alternatives pour les cultures. "La détérioration de l'accès à l'eau peut être arrêtée, et peut même dans une certaine mesure être inversée, si l'on adopte une utilisation des engrais plus efficace ainsi que des régimes alimentaires plus fondés sur les plantes, et si l'on connecte une plus grande proportion de la population mondiale à des installations de traitement des eaux", assure Benjamin Bodirsky.

Le réchauffement climatique, et les multiples sécheresses qui en découlent, comme celle dans les Pyrénées-Orientales en ce moment, pourrait encore amplifier l'ampleur de ce phénomène.