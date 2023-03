Climat : 3 questions pour comprendre le rapport de synthèse crucial du Giec

Depuis 1990, c’est la sixième fois (après 1990, 1995, 2001, 2007 et 2014) que cet exercice de compilation et de mise en perspective des connaissances est réalisé par le Giec. L'organe scientifique, créé en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme pour l'environnement des Nations unies, est composé de pays et non de personnes physiques. À l'heure actuelle, 195 États en sont membres, soit quasiment tous les pays du monde. Le Giec ne formule pas de recommandations et ne mène pas de travail de recherche, mais des centaines d'experts et chercheurs synthétisent la littérature scientifique existante afin d'exposer les options possibles aux décideurs politiques concernant le changement climatique et ses effets.

La synthèse qui sera publiée lundi sera composée de deux textes. Le premier sera un condensé, en une cinquantaine de pages, des trois volets principaux publiés en 2021 et 2022 et des trois rapports spéciaux. Le second, d'une dizaine de pages, sera un "résumé pour les décideurs", un texte hautement politique qui doit être approuvé ligne par ligne par les délégués des 195 pays membres. Ces textes seront la base scientifique des efforts que doivent fournir l'humanité et ses responsables politiques pour tenir les objectifs de l'accord de Paris : contenir le réchauffement bien en dessous de 2°C et, si possible, à 1,5°C par rapport à l'ère pré-industrielle.