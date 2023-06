Changement climatique : une large majorité de Français ressentent ses effets dans leur quotidien

Pour le moment, le réchauffement climatique apparaît plus comme une fatalité qu'une modification sur laquelle il est véritablement possible d'avoir un impact. Plus d'un tiers des Français (35%) se disent impuissants à ce sujet. Les autres sont anxieux (30%), en colère (15%) ou encore indifférents (11%). Seuls 9% de la population s'affirment optimistes à ce sujet.

Malgré tout, cela n'empêche pas les habitants du pays du pain et du fromage d'agir, chacun à leur échelle. 77% d'entre eux assurent avoir modifié leurs habitudes de vie ces dernières années afin de préserver la biodiversité et le climat. Pour un sondé sur cinq, cette transformation a même été drastique (20% répondent "oui beaucoup"). Les efforts se font majoritairement dans la consommation, que ce soit dans l'alimentation - avec l'achat de produits "made in France" ou issus de l'agriculture biologique - ou par le fait de privilégier des biens d'occasion. Ils se retrouvent aussi au niveau du transport, avec l'usage de l'avion, pris de plus en plus seulement en cas de nécessité absolue, et la volonté de ne plus utiliser de voitures thermiques.