"Des paysages changés" : la canicule en Méditerranée provoque la mort massive d'espèces marines

Or la disparition de ces espèces pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble des écosystèmes, en plus d'impacts économiques. Les éponges, qui permettent notamment de filtrer l'eau, comme les gorgones, sont effectivement qualifiées de "clés de voûte" de ces environnements. "En disparaissant, il y a tout un groupe d'espèces qui va, non pas disparaître, mais qui ne seront plus distribués de la même façon", alerte encore Thierry Pérez, qui appelle donc à agir face au changement climatique, accru par l'activité humaine.