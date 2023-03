Changement climatique : doit-on désormais parler d'une "5ᵉ saison" ?

"D’un point de vue académique, parler de cinq saisons n'a pas vraiment de sens, car nous nous basons sur l'astronomie", confie en préambule Gaëtan Heymes, prévisionniste à Météo-France. "Nous allons conserver cinq saisons sous nos latitudes", ajoute-t-il, régies par le mouvement de notre planète par rapport au Soleil et pas son inclinaison. En revanche, il est clair à ses yeux que les saisons évoluent et ne sont désormais plus comparables à celles qui étaient encore observées quelques décennies en arrière.

"Auparavant, les températures les plus chaudes du cœur de l’été s'observaient généralement sur la période 15 juillet-15 août. À présent, les températures de début juillet ont tendance à correspondre à ce qui était le cœur de l’été, avec une extension de la période des vagues de chaleur. On peut les avoir plus tôt ou plus tard", souligne l'expert. Le "changement se révèle aussi marqué au niveau de la physionomie des hivers", puisque l'on constate une plus faible présence de neige au sol, en plaine comme en moyenne montagne. Des hivers moins froids, qui tendent aussi à se raccourcir.