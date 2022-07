Sécheresse : de plus en plus de communes confrontées à des pénuries d'eau

Ce n'est pas la première fois que des communes se retrouvent en une situation de stress hydrique, leurs ressources propres n'étant plus suffisantes. "Mais là, ce qui est nouveau, c'est quand même l'étendue... D'autant plus qu'on est encore tôt dans la saison, on a encore août et septembre", prévient Laurent Brunet, président de la commission scientifique et technique de la Fédération des Entreprises de l'Eau, qui s'occupent de la distribution d'eau.

Selon lui, de nouvelles communes pourraient être concernées par des pénuries d'ici à la fin de l'été. "Des situations où il faut alimenter les châteaux d'eau, les réservoirs avec des camions citernes, ce sont vraisemblablement des situations qui vont se reproduire", alerte-t-il, conseillant donc à chacun, quel que soit l'endroit où il se trouve, de faire dès à présent attention à sa consommation d'eau.