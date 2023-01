Crise climatique : les glaciers pourraient disparaître plus vite que prévu

Deux scénarios sont ainsi détaillés dans cette nouvelle étude. "Selon le scénario avec une limitation de la hausse des températures à 1,5°C, 49% des glaciers du monde, dont tous les petits, sont malgré tout appelés à disparaitre d’ici 2100, provoquant alors une hausse de 9 cm du niveau de la mer", selon les chercheurs. Cette fonte concernerait les plus petits glaciers qui perdrait 26% de leur masse, tandis que les gros seraient aussi impactés "sans pour autant disparaître". En cas de scénario plus grave, avec une hausse des températures de 4°C d'ici à la fin du siècle, "80% des glaciers seraient alors amenés à disparaitre, avec une élévation du niveau des mers de 15,4 cm". La fonte concernerait, dans cette hypothèse, petits et gros glaciers avec 41% de masse perdue au total.

Pour cette étude, les scientifiques se sont appuyés sur "les observations d’une étude ayant quantifié les pertes de masse des glaciers du monde, généralisées et accélérées entre 2000 et 2019". Mais ils ont également pris en compte d'autres processus pas encore étudiés, comme "les pertes de masse liées au vêlage d'icebergs et l’effet d'une couverture de débris en surface du glacier".