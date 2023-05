Climat : comment fonctionne la consultation publique pour adapter la France à un réchauffement de + 4°C en 2100 ?

En plus d'un document d'une trentaine de pages présentant deux scénarios pour la France, l'un à +2°C et l'autre à +4°C, trois questions ont été posées. Les Français sont invités à y répondre dans une consultation publique lancée ce mardi 23 mai. Les personnes qui le souhaitent ont jusqu'à mi-septembre pour envoyer leur réponse au mail suivant : trajectoire-adaptation@ecologie.gouv.fr. Les questions sont les suivantes :

- La France doit-elle se doter d’une trajectoire de réchauffement de référence d’ici la fin du siècle pour pouvoir s’adapter, tout en poursuivant la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris ?

- Que pensez-vous d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation de la France (TRACC) dont les niveaux de réchauffement de référence seraient : +2 °C en 2030, +2,7 °C en 2050 et +4 °C en 2100 (France métropolitaine) ?

- Quels outils et quel accompagnement technique et financier devraient être mis à la disposition des collectivités, des acteurs économiques et du public pour qu’ils puissent prendre en compte les impacts envisagés dans le futur du réchauffement climatique ?