Charte de l'énergie : quel est ce traité méconnu dont la France vient de se retirer ?

Et pour cause : ce Traité avait été signé en 1994, au sortir de la Guerre froide, pour offrir des garanties aux investisseurs dans les pays d'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Réunissant l'UE et une cinquantaine de pays, il permet à des entreprises de réclamer, devant un tribunal d'arbitrage privé, des dédommagements à un État dont les décisions affectent la rentabilité de leurs investissements, même lorsqu'il s'agit de politiques pro-climat.

Cas emblématique : après l'adoption d'une loi néerlandaise bannissant le charbon d'ici à 2030, l'énergéticien allemand RWE réclame 1,4 milliard d'euros à La Haye pour compenser ses pertes sur une centrale thermique. Dans son avis, le HCC a épinglé la "multiplication des contentieux", qui entraîne une "perte de souveraineté" et risque "de limiter l'ambition des États" dans "la mise en œuvre de leurs politiques énergétiques et climatiques".

Des écueils que le projet de modernisation du texte "n'écartait pas à lui seul", affirme le Conseil. Il préconise donc plutôt "un retrait coordonné du TCE de la part de la France et de l’UE, couplé à une neutralisation de sa 'clause de survie'", qui protègerait encore pendant 20 ans les installations fossiles couvertes par le traité.