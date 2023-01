Chasses illégales aux oiseaux : la Commission européenne menace de traîner la France en justice

La France, qui se voit adresser un "avis motivé complémentaire", dispose désormais d'un délai de deux mois pour y répondre et prendre les mesures nécessaires, faute de quoi la Commission pourrait saisir la Cour de justice de l'Union européenne, une procédure qui peut aboutir à des sanctions financières. La directive européenne de 2009 interdit les techniques de capture massive d'oiseaux sans distinction d'espèces.

"La France a autorisé plusieurs méthodes de capture d'oiseaux chassables, telles que les filets et les cages-pièges pour les alouettes et les pigeons, y compris les tourterelles, qui ne sont pas sélectives", c'est-à-dire qui conduisent à attraper d'autres oiseaux que ceux visés, et sont interdites dans l'UE, explique l'exécutif européen. "L'utilisation de colle pour chasser les grives est également toujours autorisée par la législation française, en violation de la directive", regrette la Commission, alors que la chasse à la glu a été interdite dans tous les autres pays membres. En outre, "la France a fait part de son intention de rouvrir la chasse printanière à l'oie cendrée", aussi proscrite en Europe, déplore encore la Commission.