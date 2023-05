Chasses traditionnelles : le Conseil d'État enterre définitivement deux méthodes de capture des oiseaux sauvages

L'interdiction était réclamée depuis des années par les associations de défense de l'environnement. Le Conseil d'État a définitivement enterré, mercredi 24 mai, les chasses traditionnelles d'oiseau sauvages. Dans sa décision, il a ordonné au gouvernement français d'abroger les arrêtés-cadres de 1989 concernant la chasse à la glu et avec des pièges appelés tenderies, des techniques de facto interdites ces dernières années par des décisions de justice.

"Il est enjoint au ministre chargé de la chasse d’abroger les arrêtés du 17 août 1989 respectivement relatifs à l'emploi des gluaux pour la capture des grives et des merles destinés à servir d'appelants dans les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, à la tenderie aux vanneaux dans le département des Ardennes et à la tenderie aux grives dans ce même département", indique le Conseil d'État dans sa décision.