Le gouvernement autorise deux formes de chasses traditionnelles... pourtant illégales selon l'UE

Quatre textes qui "méprisent la biodiversité" fustige la LPO dans son communiqué qui annonce qu'elle va attaquer les arrêtés ministériels devant le Conseil d'État. "Le gouvernement fait le choix de la récidive en reprenant des arrêtés qu'il sait illégaux", dénonce encore l'association.

Ces mesures vont à l'encontre de la directive "oiseaux" prise par l'Union européenne en 2009 et qui interdit les techniques de captures massives sans distinction d'espèces. Une dérogation est possible "à condition d’être dûment motivée et dès lors 'qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante' pour capturer certains oiseaux" et que ces animaux "se trouvent dans un bon état de conservation", détaille le texte, ce qui n'est pas le cas de l'alouette des champs. Ce non-respect de la réglementation européenne a d'ailleurs valu à la France de faire l'objet, en 2019, d'une procédure d'infraction de la part de la Commission européenne qui estimait que Paris autorisait la chasse d'oiseaux "en mauvais état de conservation".

Par la suite, en août 2021, le Conseil d'État avait annulé plusieurs autorisations de chasses comme celle des grives, des merles noirs, des vanneaux, des pluviers dorés, mais aussi des alouettes des champs avec des filets ou cages. En octobre 2021, la plus haute juridiction administrative du pays avait pris une décision similaire et avait suspendu plusieurs arrêtés gouvernementaux, dont celui autorisant les chasses à l'alouette des champs, après la saisie du juge des référés en urgence par plusieurs associations. Si le Conseil d'État doit encore se prononcer sur le fond, il avait alors estimé qu'avec ces arrêtés, le gouvernement risquait de contrevenir au droit européen, et qu'il existait ainsi "un doute sérieux quant à leur légalité".