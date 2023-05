Sécheresse : des chemtrails au "rééquilibrage", les théories climatosceptiques refont surface

Enfin, certains nient purement et simplement le phénomène. Après les alertes du mois dernier, ces rassuristes pensent qu'un "rééquilibrage naturel" va s'opérer, notamment grâce aux intempéries du mois de mai. Il n'y aurait donc aucune raison de s'inquiéter. Une idée reçue qui s'appuie sur une méconnaissance des phénomènes météorologiques et climatiques, comme l'écrit l'AFP. Le mois de mai étant habituellement "le mois le plus pluvieux du printemps, à l'échelle de la France", selon Méteo-France, les pluies actuelles n'ont rien de surprenant.

D'autant que si ces pluies "permettent d'humidifier les sols", elles ne "compensent pas complètement le déficit d'eau des nappes souterraines", explique l'AFP. Avec une "sécheresse météorologique préoccupante cet hiver", pour reprendre l'expression de l'agence officielle de la météorologie, "la pluie est faiblement tombée à travers le territoire" depuis le début d'année. "Sur la saison de recharge 2022-2023, la pluviométrie à l'échelle de la France présente un déficit de l'ordre de 10%." Résultat, selon le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), chargé du suivi des niveaux des nappes phréatiques, début avril, "75% des niveaux des nappes phréatiques restent sous les normales mensuelles", contre "58% en mars 2022".