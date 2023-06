Cigarette : un mégot jeté dans la nature pollue-t-il "500 litres d'eau" ?

Parmi les études les plus intéressantes, il en est une qui date de 2014, conduite par des chercheurs allemands. Partant du constat que "L'effet de la nicotine des mégots de cigarettes sur la qualité des ressources en eau urbaines" n'avait "pas encore été étudié", ils ont tenté de l'évaluer par des mesures effectuées à Berlin.

Leurs relevés ont été effectués à la suite d'une série d'épisodes pluvieux. Il en ressort, dixit les scientifiques, qu'un "mégot de cigarette peut contaminer une quantité de 1000 litres d'eau". Un volume au sein duquel on retrouve des concentrations de nicotines supérieures aux seuils dits "PNEC", en dessous desquels aucun effet nocif n'est mesuré dans un écosystème en cas d'exposition à un produit chimique. Attention toutefois : ces mesures ne se sont intéressées qu'à la nicotine. Or, on compte plusieurs milliers de produits chimiques dans les cigarettes, parmi lesquelles une cinquantaine de substances classées cancérogènes.

La recherche a aussi permis de conclure, ces dernières années, que les espèces aquatiques pouvaient être affectées sévèrement par la concentration de mégots. Du côté de l'Université de San Diego (États-Unis), de minuscules crustacés ont été placés dans des environnementaux aquatiques contaminés par la présence d'un nombre croissant de mégots. Ils ont alors calculé des données de mortalité en fonction de la concentration en produits chimiques. Les mégots étudiés, peut-on lire en conclusion, "se sont tous avérés extrêmement toxiques pour des poissons marins et d'eau douce représentatifs".