La cigogne au bec prisonnier d'une canette de Coca secourue par les pompiers et sauvée

Un immense soulagement. Une cigogne avait été repérée, en Haute-Saône, en mauvaise posture. Elle avait le bec coincé dans une canette de Coca Cola, et ne pouvait pas s'en défaire elle-même. Paul Bubba, agriculteur à Charmoille, était le premier à avoir donné l'alerte, le 12 juin dernier, afin de sauver cet oiseau qui ne pouvait "ni boire, ni manger" et dont les jours étaient, selon lui, "comptés". Il s'était alors "arrêté à sa hauteur pour la filmer et la prendre en photo et montrer ce que peut générer de jeter des choses par les fenêtres des voitures".

Depuis ce premier partage, un grand élan de solidarité s'est déployé aux quatre coins de la France, dans l'espoir de retrouver au plus vite la cigogne et de la sauver. Ce sont "des élèves qui faisaient une sortie" qui l'ont retrouvée en Saône-et-Loire, a indiqué sur Twitter l'ancien député Matthieu Orphelin, président de la Ligue de protection des oiseaux.