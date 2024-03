Cinq choses à retenir du passage de Barack Obama à Paris

L'ancien président des États-Unis a inauguré mercredi soir à Paris un sommet consacré à la transition écologique. A grands renforts d'anecdotes, Barack Obama a appelé à dépasser le débat économie contre écologie. Il a aussi évoqué ses filles, l'engagement de la jeune génération et son bilan à la Maison-Blanche.

Pour annoncer l'arrivée de Barack Obama sur scène mercredi soir au CNIT de La Défense, Henri Landes, spécialiste franco-américain de l'environnement, a choisi un ton à la hauteur de l'événement et du personnage : celui d'un commentateur de NBA, version Chicago Bulls évidemment, l'équipe favorite de l'ancien président des États-Unis.

Pendant une heure, Barack Obama a répondu aux questions de Henri Landes sur la transition écologique, son bilan à la Maison-Blanche, son engagement pour la jeune génération. Il s'agissait de la soirée de lancement du PowR Earth Summit, un événement organisé par la première fois par deux entrepreneurs du secteur des énergies renouvelables, Jean-Christophe Vigouroux et Jean-Charles Drouvin, pour faire se rencontrer chefs d'entreprises, politiques, experts, etc., pendant deux jours.

Voici les cinq choses à retenir de l'intervention de Barack Obama.

L'arrivée sur scène de Barack Obama à Paris Source : TF1 Info

1 – La Terre plutôt que mars

"Quand j'entends certaines personnes dire que le plan est de coloniser Mars parce que l'environnement sur la Terre pourrait se dégrader, qu'il deviendrait invivable... Mais que dites-vous ?! " Tout en défendant le programme spatial, qu'il a soutenu durant ses deux mandats à la tête des États-Unis, Barack Obama a rappelé que l'exploration de l'espace devait servir des objectifs de découvertes scientifiques et qu'il ne s'agissait en aucun cas de trouver une planète bis pour les humains.

"Même après une guerre nucléaire, que je ne minimise pas, la Terre serait plus vivable que Mars ! Même si l'on ne faisait rien contre le changement climatique, elle aurait toujours de l'oxygène, et pour ce que l'on en sait, Mars non, a-t-il déroulé. Je préfèrerais que nous investissions dans le soin à cette planète ici-bas. La raison pour laquelle nous allons dans l'espace, c'est pour sa découverte, sa connaissance, pas parce que nous allons créer une meilleure situation là-bas. Nous avons été conçus pour cet endroit-ci et ce serait bien que nous le préservions, de façon qu'il reste vivable." Et d'inviter les gens à agir, ne serait-ce que par "égoïsme".

2 – Quand il poursuivait les Premiers ministres indiens et chinois

Sur scène, Barack Obama a raconté de nombreuses anecdotes de ses années à la Maison-Blanche. Interrogé sur la signature de l'Accord de Paris, en 2015, il est revenu sur la COP de Copenhague, en 2009, considérée par beaucoup comme un échec. "À l'époque, j'étais le petit nouveau" a-t-il raconté. Il y avait un fossé entre les Européens, qui voulaient un traité à tout prix, et les pays en développement qui, emmenés par les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), ne s'estimaient pas responsables de la situation et voulaient pouvoir se développer comme les autres."

Dépasser cette opposition a été complexe, mais pour Barack Obama, le texte, finalement obtenu à la dernière minute à Copenhague, a été la racine de l'Accord de Paris en 2015, actant que chacun devrait agir, mais de façon différenciée.

À cette occasion, il a raconté la manière dont il avait personnellement poursuivi les Premiers ministres indien et chinois de l'époque : "Leurs assistants nous ont dit qu'ils étaient déjà à l'aéroport pour quitter Copenhague, mais je les ai retrouvés dans un centre commercial ! Nous avons obtenu un accord que j'ai ensuite présenté aux Européens (...) C'est comme ça que ça a débuté, l'Accord de Paris."

3 - Les normes, c'est bien !

Barack Obama est longuement revenu sur le dépassement de l'opposition stérile entre économie et écologie. Il a, à cette fin, utilisé quelques exemples de politiques menées pendant son mandat, rappelant le contexte difficile dans lequel il était arrivé au pouvoir en 2008, durant la crise des subprimes, avec un tout un système économique qui menaçait de s'effondrer.

Il a notamment cité deux exemples : les réfrigérateurs et les voitures. Pour les premiers, il avait été alerté sur le fait que la majorité des appareils représentaient une perte d'énergie importante faute de normes suffisantes. Pour les secondes, son administration a financé la relance de l'industrie automobile, certes, mais il avait à l'époque demandé aux constructeurs de proposer des modèles plus adaptés aux besoins et au pouvoir d'achat des ménages américains : plus petits, moins consommateurs de carburant.

"Quand vous changez les normes, quand vous élevez les standards, il y a toujours des craintes, a-t-il reconnu. Toute contrainte sur nos comportements est ressentie comme une violation de notre liberté. Pourtant, quand on rehausse les normes, le marché suit toujours." Et personne n'est perdant : ni les particuliers, ni les entreprises, a-t-il encore expliqué. Il y a même des gains d'efficience énergétique, et donc sur les factures. Mais ce sont des sujets sur lesquels il faut encore "gagner l'opinion publique", a-t-il admis.

Une intervention qui résonne à l'aune du débat politique en France : la crise agricole ayant notamment été l'occasion de remettre en cause l'existence de certaines normes environnementales, perçues par certains acteurs comme trop contraignantes.

4 – "Be kind and be useful" : son conseil pour l'humanité

Barack Obama a évoqué sa femme Michelle, "toujours aussi jeune, comme figée dans le temps, et qui est aujourd'hui avec un vieux monsieur". "Elle vend plus de livres que moi, je suis jaloux ! Heureusement, nous partageons le même compte en banque", a-t-il dit en rigolant.

Il a ensuite parlé de ses filles, Malia et Sasha, 22 et 25 ans. "Les enfants vous remettent toujours en question, a-t-il dit. Les éduquer, ce n'est pas un travail facile !"

Interrogé sur les valeurs transmises à ses filles, voici sa réponse : "Je leur ai dit deux mots… enfin, plutôt quatre : soyez gentilles et soyez utiles." "Nous devons traiter les autres avec dignité et respect, peu importe leur genre, leur identité, leur religion ou leur orientation sexuelle (…) J'ai dit à mes filles de traiter les autres comme elles aimeraient être traitées."

"Soyez utiles, ensuite, car on a tous besoin de savoir que ce que l'on fait a de l'importance. Ça ne veut pas dire être connu. Martin Luther King disait que si votre travail est de nettoyer un immeuble et que vous êtes le meilleur pour le faire, c'est tout aussi utile que n'importe quel autre travail. Nous avons tous des talents, nous pouvons tous contribuer à quelque chose. Mais il faut que les gens sentent qu'ils ont de l'importance, qu'ils sont utiles et qu'ils ont de la valeur."

5 – Son engagement pour la jeune génération

Il a évidemment évoqué son engagement pour la jeunesse au sein de la Fondation Barack Obama, qui soutient des jeunes leaders partout sur la planète.

"Quand nous avons quitté la Maison-Blanche, avec Michelle, nous nous sommes interrogés sur ce que nous pouvions faire d'autre. Beaucoup de sujets nous intéressaient : le changement climatique, les conflits partout sur la planète, les inégalités économiques, les questions raciales, l'éducation, la santé. Mais nous sommes arrivés à cette conclusion : la deuxième chose la plus importante que nous souhaitions faire, après la Maison-Blanche, c'était de réfléchir à la façon dont on pourrait former la prochaine génération de leaders. (...) Dans l'histoire, chaque mouvement d'ampleur a été insufflé par la jeunesse."

"Je suis devenu président des États-Unis non pas parce que je viens d'une famille politique, non pas parce que j'ai de l'argent. Je m'appelle Barack Hussein Obama et nous n'avions jusqu'à mon élection pas vu ce genre de noms dans la liste des présidents américains. Si je suis devenu président, c'est parce que des générations de personnes se sont engagées avant moi, ont pris leur autonomie. (...) C'est une course de relais. Très peu de projets que nous lançons nous verront leur achèvement. J'ai par exemple fait avancer le bilan climatique, mais celui-ci a été interrompu par mon successeur (Donald Trump). Joe Biden a pris la suite. Nous devons former les gens qui vont prendre la suite. Aujourd'hui, nos jeunes ne croient plus à la politique, au business, au travail. Mais nous devons leur redonner de l'espoir. L'humanité est bien meilleure quand elle a espoir."

Pour conclure cette heure d'intervention, Barack Obama a adressé un message universel : "Peut-être qu'on n'atteindra pas notre objectif, peut-être qu'on dépassera les 2 degrés de réchauffement de la planète. Car même si demain, nous faisions tout ce qu'il faut faire, la tâche resterait énorme. C'est un projet difficile. Mais le monde sera différent à +2 degrés, +2,2 ou +2,5 degrés. Chaque dixième de degré compte. Chaque dixième de degré de hausse en moins peut sauver des milliers de personnes sur la planète. (…) Le monde, ce n'est pas l'apocalypse ou la perfection. C'est le bazar et c'est imparfait. Mais nous pouvons choisir le pire ou le meilleur. Et le meilleur, c'est bien !"