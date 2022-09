"Paris respire" : les voitures bannies de la capitale ce dimanche

Si vous comptiez vous rendre à Paris en voiture, il va falloir changer vos plans. Afin de profiter d'"une ville plus calme, plus vivante et plus respirable", la mairie de Paris organise ce dimanche la huitième édition de "Paris respire sans voiture". Hormis sur le périphérique, entre 11h et 18h, "toute la ville est réservée aux circulations non polluantes, vélo, rollers, trottinette, skateboard, aux piétons et usagers des transports en commun", explique-t-elle dans un communiqué.

Les deux-roues et les véhicules électriques sont également concernés par l'interdiction. Les contrevenants s'exposent à une amende de 135 euros. Seules exceptions : les véhicules de secours, les bus, les taxis et VTC, avec une vitesse limitée à 20 km/h dans certaines zones, et les Parisiens rentrant de week-end, sur justificatif de domicile.