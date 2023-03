Climat : alerte sur les très polluants usages numériques des Français

"L'analyse des scénarios tendanciels à 2030 et 2050 montre que le secteur du numérique ne s'inscrirait pas dans une dynamique de décarbonation et de réduction des impacts environnementaux", conclut l'étude initiée par le gouvernement en 2020, et ce en contradiction avec les engagements pris de diminuer considérablement ces émissions. "Ce troisième volet de l’étude conduite par l’Ademe et l’Arcep, chiffré et concret, doit nous interpeller fortement", a ainsi alerté Jean-Noël Barrot, ministre de la Transition énergétique et des Télécommunications. "Nous n’avons ni le choix, ni le droit de l’inertie et de l’inaction, dans le numérique comme dans les autres secteurs. Notre société doit prendre deux tournants majeurs : la transition écologique et la transition numérique, il est impératif de les mener toutes les deux conjointement".