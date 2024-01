Climat : au Groenland, une fonte des glaces bien plus rapide que prévu

Une étude publiée dans "Nature" rapporte que la fonte du Groenland serait bien plus rapide que précédemment estimée. Selon cette étude, la fonte de la glace qui recouvre une partie de ce territoire danois serait 20% supérieure aux précédentes estimations. Depuis 1985, l'île aurait perdu 5000 km² de glace.

La calotte glaciaire du Groenland disparait bien plus vite que ce que l'on pensait. Une étude menée par le California Institute of Technology et publiée dans la revue Nature montre effectivement que la fonte de la glace qui recouvre une grande partie de ce territoire danois a été bien plus importante au cours des quatre dernières décennies que ce qui avait été estimé jusqu'à présent.

La fonte de 1000 gigatonnes de glace

En s'appuyant sur une analyse de données satellitaires et 240.000 observations des positions des fronts glaciaires, là où les glaciers rencontrent l'océan, des chercheurs ont constaté que la masse de glace perdue en raison du retrait des fronts glaciaires avait été historiquement sous-évaluée.

La fonte de 1000 gigatonnes (1 gigatonne correspondant à 1 milliard de tonnes) n'aurait pas été prise en compte. La perte totale serait donc 20% supérieure aux estimations précédentes. En tout, le Groenland aurait perdu une superficie d'environ 5000 km² de glace depuis 1985, soit 1000 milliards de tonnes de glace, relève Géo. Selon le Guardian, qui évoque aussi l'étude, le Groenland perdrait l'équivalent de 30 millions de tonnes de glace par heure.

La principale cause de cette fonte est le réchauffement climatique, "que ce soit le réchauffement de l'atmosphère ou dans les océans : les glaciers du Groenland sont sensibles aux deux", a expliqué Chad Greene, du California Institute of Technology à Pasadena, auteur principal de l'étude.

Selon les auteurs de l'étude, "la perte de masse a eu un effet direct minimal sur la hausse globale du niveau des mers", la glace se trouvant pour l'essentiel déjà dans la mer. Elle aurait néanmoins un effet sur les courants océaniques, ce qui pourrait avoir des implications potentielles pour les régimes climatiques, les écosystèmes ou la sécurité alimentaire mondiale.