Les taux de gaz HCFC, utilisés pour la réfrigération ou les aérosols, dans l'atmosphère ont baissé plus vite que prévu, selon une étude. Une bonne nouvelle pour la couche d'ozone. Et le signe que les efforts internationaux peuvent porter leurs fruits dans le domaine de l'environnement.

Un bel exemple d'une coopération internationale. Si en matière d'environnement, il est souvent difficile de se réjouir, les résultats d'une étude, publiée mardi 11 juin, apportent un peu d'optimisme. Selon un rapport de l'Université de Bristol paru dans la revue Nature Climate Change, les engagements internationaux pour protéger la couche d'ozone ont permis de faire baisser plus vite que prévu les concentrations dans l'atmosphère des gaz HCFC, particulièrement nocifs.

"C'est un succès et cela rend optimiste sur le fait que les traités en faveur du climat et de l'environnement peuvent marcher", s'est réjoui auprès de l'AFP Luke Western, auteur principal de l'étude.

Pic atteint avec 5 ans d'avance

Les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ont été développés pour remplacer les chlorofluorocarbures (CFC) dans les systèmes de réfrigération, de climatisation, de gonflement de la mousse ou encore dans les aérosols, après la signature du Protocole de Montréal, en 1987. Un texte dans lequel les pays s'engageaient à éliminer graduellement les substances appauvrissant la couche d'ozone. Mais les HCFC se sont révélés tout aussi néfastes pour l'ozone - qui protège la planète des rayons UV -, et sont de puissants gaz à effet de serre.

Si la production de CFC a été éliminée, des hydrochlorofluorocarbones sont toujours produits et utilisés dans des modèles de réfrigérateurs, de pompes à chaleur ou de systèmes de climatisation.

Les efforts réalisés ces dernières années ont payé plus vite que prévu, puisque l'équipe internationale à l'origine de l'étude a démontré que le niveau de chlore destructeur de la couche d'ozone issu des HCFC avait déjà atteint son pic en 2021, soit cinq ans plus tôt qu'initialement estimé.

Une validation spectaculaire des engagements multilatéraux Luke Western, auteur principal de l'étude

"En mettant en place des contrôles stricts et en promouvant les alternatives respectueuses de la couche d'ozone, le protocole a réussi à infléchir les émissions et les niveaux de HCFC dans l'atmosphère", s'est félicité Luke Western. "Sans le Protocole de Montréal, ce succès n'aurait pas été possible donc c'est une validation spectaculaire des engagements multilatéraux pour combattre la perte de la couche d'ozone stratosphérique, avec des bénéfices additionnels dans la lutte contre le changement climatique d'origine humaine."

La mobilisation internationale pour protéger la couche d'ozone est souvent citée par les scientifiques comme un exemple d'action collective réussie en faveur de l'environnement. Selon la dernière estimation quadriennale du Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE) publiée début 2023, la couche d'ozone devrait "se reconstituer dans les quatre décennies à venir" et ainsi jouer à nouveau pleinement son rôle de protecteur de la planète.