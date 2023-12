Brésil : la déforestation en Amazonie tombe à son niveau le plus bas pour un mois de novembre

La déforestation en Amazonie brésilienne est tombée à un minimum historique pour un mois de novembre. Le mois dernier, "seulement" 201,1 km² de la plus grande forêt tropicale de la planète ont été détruits. Il s'agit d'une baisse de 64% par rapport au même mois l'an passé.

Les bonnes nouvelles en matière d'environnement sont loin d'être les plus nombreuses. Mais celle annoncée par les autorités brésiliennes, ce vendredi 8 décembre, peut représenter un motif d'espoir. Selon les données officielles publiées, la déforestation en Amazonie brésilienne est tombée à son niveau le plus bas pour un mois de novembre depuis le début des relevés en 2015. Un soulagement après des années de déforestation effrénées sous le mandat du président populiste Jair Bolsonaro entre 2019 et 2022.

Pour ce mois de novembre, quelque 201,1 km² de la plus grande forêt tropicale de la planète ont été détruits. Un relevé mensuel historique au plus bas qui confirme la tendance amorcée depuis le retour au pouvoir de Luiz Inacio Lula da Silva. Selon le système Deter de l'Institut de la recherche spatiale (INPE) la déforestation a connu une diminution de 64% par rapport au même mois l'an passé, quand 554,66 km² avaient été détruits.

Inquiétude dans le Cerrado

Cette nouvelle intervient en pleine COP28 aux Émirats arabes unis, où la préservation de ce poumon vert de la planète est largement débattue. La forêt amazonienne est en effet un facteur clé dans la lutte contre le changement climatique d'origine humaine en raison de son rôle de puits de carbone, absorbant d'importantes quantités de CO2 présentes dans l'atmosphère. Mais cette biosphère unique est menacée et pourrait atteindre un "point de bascule" à partir duquel elle s'assècherait pour devenir une savane, avec des conséquences désastreuses pour la planète.

Face à cette menace, Lula s'est engagé à stopper complètement la déforestation en Amazonie brésilienne d'ici à 2030, et s'est félicité de l'avoir réduit de 22,3% entre juillet 2022 et juillet 2023. Et si les chiffres du mois de novembre sont encourageants, les efforts pour sauver le "Poumon de la planète" restent difficiles, le mois de février 2023 a, par exemple, connu une déforestation record malgré les efforts de Lula, avec l'équivalent de 29.000 terrains de football partis en fumée.

Mettre fin à la déforestation est d'autant plus crucial que la forêt, dans le nord du Brésil, affronte une sécheresse historique qui a réduit le débit des principaux cours d'eau à des niveaux sans précédent, faisant courir de graves risques d'incendies. "Les actions du gouvernement ont réussi à réduire fondamentalement la déforestation en Amazonie, bien qu'il y ait encore de nombreux défis à relever", a ainsi salué auprès de l'AFP Ana Carolina Crisostomo, spécialiste de la conservation au WWF-Brésil.

Seule ombre au tableau - et pas des moindres - la situation dans le Cerrado, savane la plus riche en biodiversité au monde, située au sud-est de l'Amazonie. La région brésilienne a connu son pire mois de novembre depuis le début du suivi, en 2018. La déforestation y a été de 571,6 km² le mois dernier, soit une augmentation de 238% par rapport aux 168,87 km² de 2022. "À l'heure actuelle, il est essentiel de donner la priorité aux actions menées dans le Cerrado", car sa destruction "met en péril la sécurité hydrique et la production agricole de notre pays", a alerté Carolina Crisostomo.