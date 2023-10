Climat : ces 425 sites qui font surchauffer la planète

Ça s'appelle une "carbon bomb", littéralement, "une bombe carbone". De quoi parle-t-on ? "Il s'agit d'un projet d'extraction de combustibles fossiles qui va générer plus d'une gigatonne de CO2 (1 GtCO2) au cours de sa durée de vie restante", explique Lou Welgryn, coprésidente de Data for Good (une association pour le recueil de données numériques au nom de l'intérêt général) et co-fondatrice d'Éclaircies (un collectif d'experts sur le climat).

Ces deux structures sont à l'origine d'une initiative visant à élaborer une cartographie inédite dévoilée mardi 31 octobre sur le site "Carbon Bombs". Celle-ci permet de visualiser où se trouvent les 425 "bombes carbone" sur la planète, qui les opère et qui les finance.

Prenons un exemple près de chez nous : la mine de charbon de Hambach, en Allemagne. Si on extrait la totalité de la ressource restante et que celle-ci est entièrement utilisée (et donc brûlée), cela représentera au total 1,71 gigatonne de CO2 émis (soit 1,71 milliard de tonnes). Un peu plus loin, aux États-Unis, le gisement gazier et pétrolier du bassin de Marcellus, en Pennsylvanie, représentera, lui, à terme, 26,71 gigatonnes d'émissions de CO2.