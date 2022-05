"Notre climat change sous nos yeux" : ces 4 indicateurs clés du réchauffement climatique qui annoncent le pire

L'Humanité court plus vite que jamais à la catastrophe. Les concentrations de gaz à effet de serre, l'élévation du niveau de la mer, la température et l'acidification des océans ont tous établi de nouveaux records l'année dernière, a annoncé, mercredi 18 mai, l'Organisation météorologique mondiale (OMM), l'instance spécialisée des Nations unies, dans son rapport "État du climat mondial en 2021". Selon l'OMM, l'activité humaine provoquait des changements destructeurs à l'échelle planétaire : sur terre, dans l'océan et dans l'atmosphère, avec des ramifications néfastes et durables pour les écosystèmes.

Ce rapport, qui fait état de répercussions délétères et pérennes, est "une litanie lamentable de l'échec de l'humanité à lutter contre le dérèglement climatique", a dénoncé le chef de l'ONU, Antonio Guterres. "Le système énergétique mondial est brisé et nous rapproche de plus en plus de la catastrophe climatique", a-t-il mis en garde, exhortant à "mettre fin à la pollution par les combustibles fossiles et accélérer la transition vers les énergies renouvelables avant d'incinérer notre seule maison."