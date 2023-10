Antarctique : les plateformes de glace ont diminué de plus de 40% en 25 ans

Les plateformes de glace flottante, qui sont le prolongement des glaciers du continent, jouent un rôle crucial de barrière entre la mer et la calotte continentale, qui ralentit l'écoulement des glaciers dans l'océan, et donc la montée du niveau de la mer. Ces plateformes peuvent mesurer plusieurs centaines de mètres d'épaisseur et, quand elles rétrécissent, leur rôle de barrière s'affaiblit, accélérant la fonte des glaciers continentaux.

"Actuellement, l'Antarctique contribue pour une relativement faible part (6%) à la montrée du niveau de la mer, mais cela pourrait augmenter substantiellement dans le futur si les plateformes de glace continuent à se détériorer", a indiqué à l'AFP Benjamin Davison, chercheur à l'Université de Leeds (Royaume-Uni) et principal auteur de l'étude. La fonte a particulièrement affecté les plateformes à l'ouest de l'Antarctique, exposées à des eaux plus chaudes, tandis que celles de l'est, protégées par une bande d'eau froide, sont restées stables ou ont gagné en volume, selon l'étude.