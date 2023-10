Climat : la baisse des émissions de gaz à effet de serre en France se confirme

Trois secteurs ont particulièrement contribué à cette diminution : l'industrie (-10%), la production d'énergie (-8%) et les bâtiments (-7%). Concernant ce dernier, la baisse des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement de la planète sont, comme en 2022, liés à la hausse des prix de l'énergie. "Les émissions de GES du chauffage résidentiel entre le premier semestre 2022 et le premier semestre 2023 ont baissé de 8%, avec une baisse de consommation du gaz naturel", pointe l'organisme qui précise que le début de l'année 2023 a pourtant été plus froid qu'en 2022.

Le secteur de l'industrie a également été fortement impacté par la crise énergétique avec une baisse des émissions particulièrement importante chez les métallurgistes des métaux ferreux (-22%). Concernant la production d'énergie, le Citepa met en avant le développement des moyens de production électrique décarbonés pour expliquer la baisse des émissions de GES et "notamment les centrales nucléaires et hydroélectriques". "En comparant les 6 premiers mois de 2022 aux 6 premiers mois de 2023, on constate une baisse des émissions de 15%, liée à une augmentation de 2,6% de la production d’électricité nucléaire et à une moindre production des centrales thermiques (-17% entre les deux périodes)", pointe l'organisme.

Pour le transport routier, après deux années de hausse en 2021 (+12%) et en 2022 (+2%), les émissions de gaz à effet de serre ont légèrement diminué sur les six premiers mois de l'année (-1,5%), alors que le secteur est responsable de 32% des émissions françaises, selon le Haut-Conseil pour le Climat devant l'agriculture (19%), l'industrie (18%) et les bâtiments (16%). Autre point noir : le trafic aérien a poursuivi sa hausse avec +25% d'émissions de GES sur un an pour les vols domestiques et +34% pour les vols internationaux.