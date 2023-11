D'ici à 2030, 460.000 voitures électriques dans le Grand Est ?

La région Grand Est inaugure mardi les "COP régionales", ces conférences souhaitées par le gouvernement pour planifier la transition écologique. Chaque région devra, d'ici à l'été, expliquer comment elle entend contribuer à tenir les objectifs de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de biodiversité et d'adaptation au changement climatique. Pour le Grand Est, cela signifiera notamment passer de 32.000 voitures électriques à 460.000 en 2030.

Le monde a ses "COP", ces "conference of parties", organisées chaque année dans un pays différent sur le climat. La France a désormais aussi les siennes. Mardi 14 novembre, le gouvernement lance en effet sa première "COP régionale" dans le Grand Est. L'idée est de décliner la planification écologique, région par région. La prochaine se déroulera en Occitanie le 30 novembre. Suivront les autres régions. Co-présidée par le préfet de région et le président du Conseil régional, ces réunions visent à expliquer la façon dont chaque territoire français va contribuer aux objectifs climatiques de la France : réduire les émissions de gaz à effet de serre, préserver la biodiversité et s'adapter au changement climatique. Chaque région devra présenter son plan avant l'été.

Il ne s'agit ni d'un principe coercitif, ni d'une remise en cause des travaux effectués jusqu'ici dans chaque région, insiste-t-on au gouvernement, mais bien d'impliquer tous les acteurs, au niveau régional, dans la transition écologique. Avec en toile de fond l'idée que chaque région pourra contribuer aux objectifs nationaux en actionnant différents leviers, selon ses spécificités géographiques, économiques, etc.

Diviser par quatre le nombre de chaudières au fioul

Pour le Grand Est, qui inaugure le concept mardi, quelques chiffres clés ont été dévoilés. Le tissu industriel devra ainsi réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici à 2030 (par rapport au niveau de 2018). Pour la consommation d'énergie dans les bâtiments du secteur tertiaire, il s'agira de passer de 23 TWh en 2021 à 16 TWh en 2030.

Plus concrètement, le parc de voitures électriques devra passer de 32.000 véhicules en 2022 à 460.000 en 2030 (soit une multiplication par 14) ; réduire ses chaudières au fioul de 367.000 en 2019 à 96.000 en 2030 (soit une division par 4) ; passer de 558 kilos de déchets par habitant et par an en 2022 à 446 kilos en 2030.

Pour les aider à identifier les leviers d'action, le gouvernement a élaboré cet outil en ligne, destiné à simuler les baisses d'émissions de gaz à effet de serre sur un territoire donné.

Des objectifs aussi pour la forêt, les haies, le couvert végétal

Des objectifs chiffrés sont également indiqués pour la biodiversité. Il s'agit par exemple de planter 4 milliers de linéaires de haies en plus en 2030 par rapport à 2019, 15 kha/an de surface de couverts végétaux et 2 kha/an de surface de moindre retournement de prairies.

Il s'agira aussi d'augmenter la surface des aires protégées de 24 à 30% (et de 1% à 8% en protection forte) ; de passer 100% des forêts publiques en gestion durable et d'identifier un objectif chiffré de pourcentage de forêts privées en gestion durable (aujourd'hui seulement de 15% dans le Grand Est).

Enfin, il s'agira aussi de se doter de feuilles de route d'adaptation au changement climatique. Selon la trajectoire de référence retenue par la France, pour la région Grand Est, cela signifie, à l'horizon 2100 : + 3,9 degrés en été, -13% de précipitations, toujours pendant l'été, +20% de précipitations quotidiennes intenses.

"Ces COP visent à rentrer dans le très concret et à identifier les leviers d'actions à la maille régionale, explique-t-on au sein du gouvernement. L'ensemble des acteurs d'une région doivent se mobiliser et l'objectif de résultat doit être atteint, peu importe si la manière de faire est différente, en fonction des territoires." Des groupes de travail seront organisés, avec des sessions plénières dans chaque région, en présence des entreprises, industries, associations et acteurs mais aussi parlementaires, communes, départements, etc.