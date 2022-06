Climat : coup de théâtre au Parlement européen, la réforme du marché carbone retoquée

Les eurodéputés Verts et de gauche ont fustigé les propositions du PPE (droite) et de Renew (centriste et libéraux) sur le calendrier et les objectifs. "Grâce à une coalition avec les verts et les socialistes, nous avons obtenu le renvoi en Commission du texte pour refuser ce recul climaticide inacceptable !", a commenté sur Twitter l'eurodéputée Manon Aubry. Et d'ajouter : "Honte aux libéraux qui se sont alliés à l'extrême-droite pour satisfaire les lobbies."