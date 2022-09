Climat : des milliers de personnes défilent à l'appel du mouvement de Greta Thunberg

Après un été marqué par la canicule et la sécheresse, les marches pour le climat font leur retour. Des militants écologistes ont manifesté ce vendredi dans plusieurs villes du monde afin d'exiger davantage d'aide pour les pays pauvres touchés par le dérèglement climatique. Le mouvement "Fridays for Future", lancé par la militante suédoise Greta Thunberg, a appelé via les réseaux sociaux à ces rassemblements de Berlin à New Delhi, au dernier jour de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, sous le hashtag #PeopleNotProfit.

À Berlin, les organisateurs ont estimé à 36.000 le nombre de personnes qui ont défilé dans le centre-ville, contre 22.000 selon les autorités locales. Les militants ont brandi des pancartes avec des slogans tels que "Votre politique nous tue" et "Il n'y a pas de planète B". "Je pense que nous avons encore une chance de changer quelque chose. Mais pour cela, nous devons vraiment changer maintenant notre mode de vie. Et un changement radical", a déclaré un manifestant.