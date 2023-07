Climat : El Niño de retour, l'ONU appelle à se préparer pour "sauver des vies"

Face à ces prévisions, l'Organisation appelle les gouvernements du monde entier à se "préparer à en limiter les effets sur notre santé, nos écosystèmes et nos économies". Petteri Taalas souligne l'importance des systèmes d'alerte précoces et des mesures d'anticipations des phénomènes météorologiques extrêmes associés à El Niño "pour sauver des vies et les moyens de subsistance".

Il faut dire que le dernier développement notable de "l'enfant terrible du climat" remonte à 2016, année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre et qui avait provoqué des catastrophes majeures ainsi qu'une résurgence des épidémies de peste, de choléra et de dengue. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a d'ailleurs alerté sur un nouveau risque d'augmentation de ces maladies, mais aussi du paludisme en raison de la prolifération des moustiques et des cas de maladies infectieuses telles que la rougeole et la méningite.