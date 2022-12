Climat et environnement : dix bonnes nouvelles qui ont égayé 2022 malgré tout

1er mars : pour la première fois depuis un siècle, un couple de gypaètes barbus pond un œuf. C'est une première depuis cent ans. Un couple de gypaètes barbus a pondu un œuf dans le sud du Vercors, selon la réserve des Hauts Plateaux du Vercors. Les oiseaux ont été aperçus par les observateurs en train de se relayer pour couver et protéger leur nid, caractéristique d'une ponte réussie, rapporte France Bleu. Depuis un siècle, le rapace ne se reproduit qu'en captivité.

2 mars : l’ONU adopte un traité pour mettre fin à la pollution plastique. L'Organisation des Nations unies (ONU) a adopté le principe d'un traité international "juridiquement contraignant" contre la pollution plastique, une avancée qualifiée d'historique pour lutter contre ce fléau qui menace la biodiversité mondiale. L'assemblée pour l'environnement de l'ONU a adopté une motion créant un "Comité intergouvernemental de négociation" chargé d'élaborer un texte d'ici 2024.

7 juin : l’Union européenne impose le chargeur universel à compter de 2024. Les États membres et députés de l'Union européenne ont acté la mise en place d'un chargeur filaire universel pour les smartphones, tablettes, consoles et appareils photo numériques dès 2024. À partir de cette date, une longue liste d'appareils rechargeables par câble devront être équipés d'un port USB-C pour être vendus dans un des pays de l'UE, et ce quel que soit le fabricant.