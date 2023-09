Manger de la viande végétale, une solution efficace pour lutter contre le changement climatique ?

Pour arriver à ces résultats, une équipe internationale s'est penchée sur les bénéfices environnementaux de la consommation des nouveaux substituts végétaux qui peuvent remplacer les principaux produits d'origine animale. Les auteurs ont simulé des scénarios de changements d'alimentation sur la base de recettes végétariennes, contenant par exemple des protéines de soja ou des haricots secs, censées offrir les mêmes apports nutritionnels que les produits animaux.

"Nous observons une réduction substantielle des impacts environnementaux mondiaux d'ici à 2050, si 50% des principaux produits animaux (porc, poulet, bœuf et lait) sont substitués", concluent ces derniers. Plus en détail, les émissions de gaz à effet de serre issues de l'agriculture et de l'utilisation des terres seraient en chute de 31% en 2050 par rapport à 2020, alors qu'il est actuellement prévu qu'elles augmentent avec la croissance démographique et l'augmentation des revenus. La réduction nette de la taille des forêts et des terres naturelles serait pour sa part "quasiment totalement arrêtée".