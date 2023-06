L’année 2022 "marquée par une chaleur extrême" en Europe

Comme le fait que "les énergies renouvelables ont généré plus d'électricité que de gaz fossile polluant pour la première fois l'an dernier", avec 22,3% de l’électricité européenne produite à partir du solaire et de l’éolien, contre 20% pour le gaz fossile. Malgré ce point positif, tous les signaux sont au rouge, avec des vagues de chaleur extrême, des périodes de sécheresse et d’incendies sans précédent, mais aussi des fontes des glaces plus rapides que prévu.

Dans le détail, l’année 2022 a été la plus chaude jamais enregistrée en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, au Portugal, en Espagne, en Suisse et au Royaume-Uni. Ajoutées à cela, les précipitations ont été inférieures aux normales dans une grande partie de l'Europe.