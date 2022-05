Climat : la Nouvelle-Zélande confrontée à une augmentation (trop) rapide du niveau de la mer

La côte sud-est de l'île, plus peuplée, est encore plus exposée. Auckland, la plus grande ville du pays, (1,7 million d'habitants) est au centre des inquiétudes. Selon les prévisions, le niveau de la mer devrait augmenter 50% plus vite sur le front de mer du centre-ville et dans plusieurs banlieues, ce qui aura d'immenses répercussions sur le prix des maisons et les primes d'assurance.

NZ SeaRise a élaboré un outil en ligne qui permet aux habitants et aux autorités de vérifier les prévisions pour la zone qui les concerne, afin qu'ils puissent être informés du risque d'inondation et d'érosion.