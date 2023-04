Climat : le FC Barcelone choisit le train pour son prochain match à Madrid

Contrairement à ses habitudes, le FC Barcelone ne se rendra pas à Madrid en avion pour disputer son prochain match de championnat. C'est en train que l'équipe dirigée par Xavi va rejoindre la capitale espagnole, alors que les Catalans doivent affronter Getafe, dans la banlieue sud de Madrid. Un match programmé dimanche à 16h15 et qui comptera pour la 29e journée de Liga.

"C'est une décision qui a pour cause le réchauffement climatique. On joue dimanche à 16h15, on dormira à Madrid ce (samedi) soir et on n'aura pas à rentrer au petit matin, donc cela ne nous affectera pas beaucoup. C'était le jour idéal pour le faire", a souligné Xavi, à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-match ce samedi.