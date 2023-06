Climat : le phénomène El Niño, redouté par les météorologues, est de retour

El Niño se produit environ tous les deux à sept ans, et les climatologues prévoyaient depuis plusieurs mois son arrivée pour cette année. En mai, l'Organisation météorologique mondiale (OMM) avait d'ailleurs averti que la période 2023-2027 serait avec quasi-certitude la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, sous l'effet combiné d'El Niño et du réchauffement climatique provoqué par les émissions de gaz à effet de serre.