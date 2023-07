Les cartes météo ont-elles viré au rouge pour "faire peur" avec le réchauffement climatique ?

Pour faire passer ses idées et dénoncer, la sphère des climatosceptiques, très bruyante sur Twitter, n’hésite pas à employer des méthodes agressives. "Grâce à l'usine à troll d'asselineau-reconquete-antivax, le nombre de commentaires augmente la visibilité du tweet par l'algo de twitter. Ce tweet est le plus vu, le plus partagé et le plus aimé de tous mes tweets avec plein de nouveaux abonnés", témoigne un climatologue qui a justement pris la parole sur Twitter à ce sujet. Patrick Marlière, météorologue de profession, raconte à TF1info retrouver en ligne "les mêmes groupes de personnes qui s’amusent à harceler les services météorologiques". Dont un certain François Asselineau. Dans un article, le site Météo Express profite de cet épisode pour revenir en longueur sur les couleurs des cartes météo et "l’hystérie des sceptiques" qu’elles provoquent.

Cette campagne consistant à nier le réchauffement climatique n’est pas nouvelle en ligne. En réalité, elle revient à chaque épisode météorologique important, et notamment à chaque canicule. Le phénomène a été observé par exemple l’été dernier, parmi un bon nombre d’affirmations climatosceptiques.