Climat : les investissements dépassent pour la première fois les 100 milliards d'euros en France

Selon le panorama des financements climat dans l'Hexagone, publié par I4CE, les investissements ont, pour la première fois, dépassé la barre symbolique des 100 milliards d'euros en 2022. Ils progressent surtout dans les véhicules électriques et la rénovation énergétique des logements. Mais restent insuffisants au regard des besoins.

Le chiffre est symbolique. Pour la première fois en France, les investissements pour le climat ont dépassé la barre des 100 milliards d'euros. Une somme en hausse de 9% par rapport à 2021 qui témoigne d'un réel élan en faveur de la lutte contre le changement climatique, mais qui reste insuffisante. Ce sont les conclusions du Panorama 2022 des financements climat réalisé par I4CE. Un rapport publié vendredi 15 décembre alors que le gouvernement doit présenter sa nouvelle stratégie bas-carbone (SNBC) qui doit fixer sa feuille de route pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre de l'Hexagone.

Pour réaliser cette étude de référence, l'Institut de l'économie pour le climat a pris en compte les financements issus des ménages, des entreprises et des administrations publiques. Les investissements ont surtout progressé dans les véhicules électriques, la production d'électricité renouvelable, les réseaux électriques ou encore la rénovation énergétique des logements, confirmant une tendance amorcée dès 2016 en France. Les financements restent stables dans les infrastructures ferroviaires et le nucléaire.

Des bonnes nouvelles que l'Institut tempère toutefois. "Il faudra investir nettement plus pour réduire sensiblement les émissions de gaz à effet de serre", pointe-t-il dans son panorama, estimant que 58 milliards d'euros supplémentaires seront nécessaires chaque année entre 2024 et 2030 pour diminuer de 55% les émissions de gaz à effet de serre française d'ici à sept ans. Des financements qui doivent principalement être fléchés vers la rénovation énergétique des bâtiments, les véhicules électriques et le réseau ferroviaire, pointe I4CE.

Les ménages et les entreprises en pointe

En 2022, la majorité des investissements ont été réalisés par les ménages et les entreprises. Les pouvoirs publics, eux, ont financé environ un tiers des dépenses en 2022. "Cette part moyenne des financements publics varie beaucoup selon le secteur, de seulement 17 % pour les véhicules bas-carbone et les énergies renouvelables jusqu’à 92 % pour les infrastructures de transport", pointe toutefois le panorama.

Dans le détail, 22 milliards d'euros ont été investis dans la rénovation énergétique des bâtiments et 16 milliards dans les véhicules bas-carbone. Encourageant, mais insuffisant, puisque I4CE estime qu'il faudrait investir 28 milliards d'euros en plus chaque année entre 2024 et 2030 dans la rénovation des bâtiments. Concernant les voitures électriques, leur développement nécessiterait des investissements supplémentaires de l'ordre de 27 milliards d'euros entre 2024 et 2030, notamment pour développer l'électrique sur le segment des utilitaires et des poids lourd où ce type de véhicules restent peu présents.

Les infrastructures ferroviaires - avec 12 milliards d'euros de financements - ont, de leur côté, été portées par le "déploiement de grands projets comme le Grand Paris Express ou le Canal Sein Nord Europe". Les besoins restent toutefois importants : 7 milliards d'euros supplémentaires, soit 19 milliards d'euros par an, entre 2024 et 2030, et ce, alors que les soutiens publics dont bénéficie le secteur ont légèrement reculé en 2023. Enfin, les investissements dans les énergies renouvelables ont "fortement progressé" en 2022, se réjouit I4CE, pour atteindre 12 millions d'euros. "Un niveau record qui s'explique par le dynamisme des chantiers en cours dans l'éolien en mer, et la progression des installations de panneaux photovoltaïques en autoconsommation", pointe le rapport.

Des données encourageantes alors que l'Institut prévoit une nouvelle hausse des investissements en faveur du climat en 2023 pour atteindre 108,1 milliards d'euros, soit une nouvelle hausse de 8%. Mais une inquiétude subsiste sur l'année 2024, durant laquelle les taux d'investissement pourraient se réduire, prévient I4CE, notamment pour les ménages et les entreprises, en raison du durcissement des conditions d'accès au crédit, qui pourraient les contraindre à renoncer à certains projets, notamment de rénovation, trop coûteux.