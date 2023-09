Inondations meurtrières en Libye : qu'est-ce qu'un "medicane", à l'origine de la catastrophe ?

Pour se former, de telles tempêtes ont par ailleurs besoin de flux de chaleur et d'humidité. Des conditions qui sont réunies à l'automne, lorsque la mer est encore chaude à la suite de l'été, tandis que l'approche de l'hiver favorise la formation de dépression. "Une mer chaude va favoriser la formation d’une tempête de ce type", confirme ainsi Florian Pantillon. Or, depuis plusieurs semaines, les eaux de surface de la Méditerranée orientale et de l'Atlantique sont deux à trois degrés Celsius plus chaudes que d'habitude. Elles sont donc "susceptibles d'avoir provoqué des précipitations plus intenses", ont déclaré plusieurs scientifiques lors d'une réunion du UK National Climate Impacts.

Malgré ces critères, il n'existe aujourd'hui pas de consensus permettant de définir, de manière universelle, ce qu'est un "medicane". Le terme a malgré tout été attribué à plusieurs tempêtes qui ont eu lieu précédemment en Méditerranée. Météo-France, sur la base d'observation météorologique par satellite, en compte une dizaine depuis les années 2000. Un phénomène qui est donc rare, bien que récurrent, à raison d'un événement tous les un à trois ans.

En septembre 2020, par exemple, la Grèce avait été victime de cette dépression méditerranéenne. Un phénomène qui a aussi touché la France en novembre 2011. Des rafales pointant jusqu’à 157 km/h et des précipitations particulièrement intenses avaient alors été enregistrés sur le littoral du Var et des Alpes-Maritimes.